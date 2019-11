Unha oportunidade para descubrir o rock de AC/DC en familia

O auditorio de Afundación en Pontevedra acollerá o vindeiro domingo 17 de novembro, ás 12.00 horas, o concerto Rock en familia. Descubrindo a AC/DC. As entradas pódense adquirir na web Ataquilla.com.

Con este evento, preséntase para todos os públicos unha selección dalgunhas das pezas musicais máis emblemáticas de AC/DC e que xa son parte da historia do rock internacional.

En homenaxe a un dos grupos máis representativos da escena do rock mundial, Ballbreakers levará a escena un espectáculo no que a música e a teatralización característica de AC/DC servirán para que toda a familia poida gozar de cancións tan aplaudidas como Highway to Hell ou Thunderstruck.

Os organizadores aseguran que vivir os primeiros concertos cos teus fillos, sobriños ou netos á vez que descobren as mellores bandas da historia do rock será unha experiencia que nunca esquecerán.

Por certo que o volume da actuación será totalmente acorde aos oídos dos máis pequenos.