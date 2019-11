Desakato, García Mc & Nación Quilombo e Balkan Paradise Orchestra, novidades para o SonRías Baixas

Concerto da Pegatina na edición do 2019 do festival SonRías Baixas © Óscar Corral Integrantes do grupo Desakato © SonRías Baixas Integrantes da Balkan Paradise Orchestra © Anna Roca

O cartel da próxima edición do festival SonRías Baixas segue sumando novos nomes. Despois da confirmación de Kase.O, a organización anuncia as actuacións de Desakato, García Mc & Nación Quilombo e Balkan Paradise Orchestra.

A XVIII edición do festival celebrarase entre o 30 de xullo e o 1 de agosto no Multiusos da Estacada, en Bueu. As entradas sairán á venda este xoves ás 12 horas na páxina web oficial do festival cun prezo especial de 41 euros máis gastos para os tres días de concertos con acampada incluída. Ademais, desde a organización engaden que nos próximos días irán anunciando novos protagonistas.

Desakato é un dos maiores referentes do hardcore en español, mentres que García Mc leva dúas décadas entre os máis destacados do hip- hop galego e que este ano sorprenderá ao público cun innovador espectáculo á fronte de Naión Quilonbo. O vento, a percusión, a alegría e a paixón pola tradición balcanica exhibiraa no escenario morracense a Balkan Paradise Orchestra, comuesta por once mulleres capaces de transformar este xénero nun elixir de melodías tradicionais con ritmos de todo o mundo.

Ademais destas tres bandas, a organización confirmou hai unhas semanas a presenza de Kase.Ou no festival na que será unha das poucas oportunidades de gozar en España da xira de despedida do Círculo.