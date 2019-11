"16 de decembro" e "Uganda", Áncora de Ouro e Áncora de Prata no Curtas Armadiña 2019

Premiados no certamen Curta Armadiña 2019 © ACDeM Armadiña Premiado no certamen Curta Armadiña 2019 © ACDeM Armadiña

No serán deste domingo 17 de novembro celebrouse a Gala Curtas Armadiña 2019 no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, onde se entregaron os galardóns da quinta edición do certame audiovisual Curtas Armadiña, organizado pola ACDeM Armadiña.

A gala, á que asistiron preto de 150 persoas, estivo dirixida pola actriz Isabel Risco. Velaquí a listaxe das pezas gañadoras:

Premio Crea á Mellor Dirección: Limbo, de Daniel Viqueira

Áncora ao Mellor Vídeo Musical: De bruma e salitre, da banda Mileth, dirixido por Xaime Miranda

Áncora á Mellor Curtametraxe Animada: Homomaquia, de David Fidalgo Omil

Premio Curtas Armadiña 2019: Sonia Méndez

Áncora de Prata á Mellor Curtametraxe (Premio do Público): Uganda, de Fernando Tato

Áncora de Ouro á Mellor Curtametraxe: 16 de decembro, de Álvaro Gago

Alén dos premios monetarios, as persoas gañadoras recibiron uns trofeos en forma de áncoras deseñadas por Cavalinho do demo (Paula Pereira).

Desde a organización do Curtas Armadiña, que puxo o foco nesta quinta edición na creación galega e que ofreceu novas ubicacións (principalmente o Fogar Armadiña, en Combarro), valoran moi positivamente a participación no certame en todas as súas actividades.

O evento recibiu subvención por parte da Deputación de Pontevedra e o Concello de Poio e contou coa colaboración de CREA, cervexas Meiga e Amásame Bakery Lab.