Obradoiros en Poio para aprender a afinar a gaita e construír palletas

Pai da Cana, a asociación organizadora das xornadas O Son da Gaita presentaba este martes os obradoiros que se ofrecerán os días 23 e 30 de novembro no Casal de Ferreirós, en San Salvador de Poio.

O sábado 23, entre as 16.00 e as 20.00 horas, os músicos Carlos Real e Oscar Ibáñez ofrecerán un obradoiro sobre entonación e afinación da gaita.

Patricia Cela Rojo será a encargada de ofrecer o sábado 30, de 10.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 20.00 horas un obradoiro de construción e manipulación de palletas. Neste curso, os menores de 18 anos interesados en asistir só poderán apuntarse na modalidade oíntes.

Os prezos para o sábado 23 son de 15 euros e para o sábado 30 son de 25 euros no caso do alumnado activo mentres que os oíntes terán que pagar 15 euros. Quen se queira apuntar aos dous obradoiros poderán pagar 35 euros se son activos e 25 se son oíntes. No caso de que as persoas interesadas se atopen empadroadas en Poio terán un desconto de cinco euros.

O número de prazas é limitado e para inscribirse é preciso enviar un correo electrónico a acpaidacana@gmail.com ou chamando ao 603.581.737.