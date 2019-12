O Teatro Principal acollerá un concerto homenaxe a Miguel Guerra en xaneiro

O 27 de xuño deste 2019 falecía o músico Miguel Guerra, un dos fundadores do grupo de rock pontevedrés Black Stones. A súa dolorosa morte aos 66 anos tras sufrir unha enfermidade provocou unha reacción por parte do panorama musical na cidade, que decidiu renderlle unha homenaxe no Teatro Principal.

O concerto homenaxe celebrarase o sábado 11 de xaneiro ás 21.00 horas coa participación de Mr. River, Antilia, Gospel Vida, Black Stones e unha formación creada para a ocasión, Miguel Guerra Friends.

Miguel Guerra era un virtuoso instrumentista, que tocou o baixo na formación inicial de Black Stones e despois formou parte de formacións de jazz tocando o contrabaixo, ademais de traballar como músico de estudo en proxectos de diferentes artistas de fama nacional e internacional.