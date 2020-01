Música en directo, literatura e a alma de Xeve para recibir o ano

O tradicional Concerto de Aninovo da Orquestra Filarmónica Cidade de Pontevedra estreou este 2020 novo formato. No seu oitavo ano de existencia, un coro subiuse ao escenario cos músicos e estrearon unha nova opereta composta para a ocasión.

A parroquia pontevedresa de Xeve foi o nexo de unión do espectáculo co que se abriu a cita, no que música e literatura galega fusionáronse para ofrecer ao público un concerto cargado de emoción.

A opereta, creada polo músico veciño de Xeve Fernando Ruibal Tilve, inclúe textos escritos pola escritora desta mesma parroquia Fina Casalderrey. Á Filarmónica Cidade de Pontevedra sumouse o coro Réduit Ensemble, que participou con catorce cantantes.

Tras esta nova peza, a tradicional regresou e na segunda parte do concerto interpretáronse os clásicos valses e polkas que amenizan o tradicional Concerto de Aninovo de Viena.