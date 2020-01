Falece o galerista Jaime Trigo aos 80 anos

O galerista Jaime Trigo © Xunta de Galicia

Este domingo 12 de xaneiro falecía aos 80 anos o galerista e anticuario Jaime Trigo Menlle, un home que naceu en Portugal pero que realizou a súa vida en Pontevedra, desde que o seu pai abriu o hotel Universo, situado entre as rúas Benito Corbal e Sagasta.

Ao longo dos anos converteuse nun amante da arte e reuniu unha colección con máis de 300 pezas de alabastro, pezas que se puideron ver no Museo do Mar de Galicia, situado en Vigo, na mostra 'O alabastro a través do tempo. Colección Jaime Trigo' en marzo de 2017.

Na inauguración daquela exposición, o conselleiro de Cultura Román Rodríguez destacaba o valor internacional daquelas obras reunidas ao longo de catro décadas nas que se recollían quince séculos de arte esculpido en alabastro.

O anticuario mantivo durante anos aberto en Pontevedra o Centro de Arte Jaime Trigo, situado na rúa dá Estación, con pezas expostas no xardín ás portas do establecemento.

O seu corpo vélase na Sala 2 do Tanatorio Pontevedra. Será incinerado na tarde deste luns nun acto privado e o vindeiro sábado 18 ás 17.00 horas celebrarase unha misa no Santuario da nosa Señora dos Milagres de Amil.