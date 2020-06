Pepe Solla e Manuel Loureiro analizarán as consecuencias da pandemia nos Directos de Afundación

A iniciativa 'Afundación en casa' posta en marcha pola Obra Social de Abanca durante a pandemia do coronavirus estrea este xoves unha nova proposta para dinamizar a actividade cultural a pesar das restricións derivadas da pandemia, unha serie de 'Diálogos con Pepe Solla' que se inaugurarán co escritor Manuel Loureiro.

Trátase dun foro de encontro cultural no que o prestixioso cociñeiro galego, impulsor do grupo Nove e responsable do restaurante familiar con estrela Michelín Casa Solla, fundado en 1961, charlará con destacadas figuras do ámbito cultural e artístico galego sobre as distintas consecuencias da pandemia actual.

O primeiro encontro terá lugar este xoves 18 de xuño e poderá seguirse ás 19.30 horas a través dos Directos de Afundación-TV. O primeiro invitado será o escritor e avogado pontevedrés Manuel Loureiro e, a través dunha charla en directo, analizarán a pandemia e as súas consecuencias.

A charla será de acceso libre e gratuíto, e todas as persoas rexistradas poderán interactuar cos protagonistas. A participación como público para este evento pode formalizarse nesta ligazón.