Vilalonga estrea este sábado o ciclo de cinema na rúa do Concello de Sanxenxo

Proxección de '9Ondas' en Sanxenxo © Xunta de Galicia

O ciclo de cinema na rúa de Sanxenxo estréase este sábado en Vilalonga coa proxección da película Captain Fantastic e as 22.30 horas na praza pública desta parroquia. Trátase dunha actividade que forma parte do programa cultural do Concello para a época estival que inclúe a programación de 16 títulos en todos as parroquias do municipio.

En todas as localizacións elixidas aplicarase un protocolo con medidas de seguridade sanitarias e existirá un acomodador que velará porque estas recomendacións cúmpranse. Ademais haberá hidrogel nos accesos e será obrigatorio o uso de máscaras. As cadeiras estarán á distancia recomendada.

Tras a sesión do sábado en Vilalonga, o domingo está programada en Bordóns a película, Mía e o León Blanco, que se emitirá na Praza Manuel Cortés, ás 22:30 horas. As proxeccións continuarán as próximas semanas con distintos títulos.

A Concellería de Cultura ultima a programación deste verán con distintas actuacións de música, maxia e humor que terán como epicentro a casa de Don Fernando en Portonovo e a Praza dous Barcos en Sanxenxo.