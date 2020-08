O Chuso de Catoira chega a Pontevedra para promocionar en ton humorístico o turismo na Boa Vila

A xira 2020 do humorista O Chuso de Catoira aterrará este sábado 22 de agosto en Pontevedra co obxectivo de emitir un programa especial en directo sobre os recursos turísticos, ambientais, deportivos, culturais e cinematrográficos da cidade. O evento, organizado pola concellería de Promoción Económica, será retransmitido en directo polas canles de Youtube e Facebook do cómico e do Concello de Pontevedra.

A actuación, que comezará ás 19 horas no palco da música da Alameda, contará coa participación dos concelleiros Yoya Blanco, Iván Pontes e Tino Fernández, así como o escritor Manel Loureiro e o coordinador da Film Comission, Miguel López.

"Trátase dunha moi boa oportunidade para dar a coñecer e promocionar turisticamente, sempre co ton xocoso, áxil e humorístico que caracteriza a O Chuso; algúns dos lugares máis fermosos da nosa contorna", explica Blanco.

Durante as súas intervencións, os invitados conversarán co cómico sobre as súas áreas de goberno no caso dos edís e sobre a súa actividade profesional, no caso de Loureiro e López.