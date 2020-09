O Principal retoma a súa actividade cultural co inicio do ciclo Amal en Ruta

Inicio do ciclo Amal en Ruta no Teatro Principal © Mónica Patxot Inicio do ciclo Amal en Ruta no Teatro Principal © Mónica Patxot

Desde que a súa actividade cultural vírase interrompida pola pandemia da COVID-19, o Teatro Principal mantíñase pechado ao público. Pero o inicio do ciclo de cinema euroárabe Amal en Ruta permitiu reabrir estas instalacións. Iso si, con todas as medidas de seguridade.

A proxección da cinta documental Soufra, dirixida por Thomas Morgan, serviu como pistoletazo de saída para a programación cultural da nova tempada.

O aforo estivo limitado a un centenar de persoas, aínda que os responsables do Principal estiman que, tras realizar unha serie de medicións, pode chegar a alcanzar en próximas citas unhas duascentas persoas, a metade da súa capacidade habitual.

No caso de Amal en Ruta, o protocolo COVID-19 obrigaba a que o público reservase dúas butacas, unha para esa persoa e outra que debía quedar libre ao seu lado.

Ademais, xunto cunha entrada ordenada para evitar aglomeracións e dispensadores de xel hidroalcohólico na porta, o público debía permanecer sentado na súa butaca e coa máscara posta en todo momento.

Xunto co ciclo Amal en Ruta, que continuará toda a semana, o Principal acollerá tamén, a partir do próximo martes 14 de setembro, a programación habitual do Cineclube Pontevedra, coas películas que foron suspendidas en marzo pola COVID-19.