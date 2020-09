Isona Admetla, Sergi Moreno, Silvia Lobo e Pepe Coira: asesores do Novos Cinemas #LAB

A cuarta edición de Novos Cinemas - Festival Internacional de Cine de Pontevedra, que se celebrará entre o 15 e o 20 de decembro, fai este luns públicos os nomes do equipo asesor que que formará parte do #LAB, o espazo a través do que se promove o desenvolvemento de proxectos cinematográficos internacionais mediante o encontro entre cineastas noveis e profesionais de recoñecida traxectoria e sensibilidade cara a propostas de natureza independente.

Nesta cuarta edición, o equipo asesor estará formado por Isona Admetla, coordinadora do fondo para a cinematografía Berlinale-World Cinema Fund; Sergi Moreno, produtor executivo en Lastor Media; Silvia Lobo, responsable de distribución de Elamedia Estudios; e Pepe Coira, guionista, director de desenvolvemento e produtor executivo para diversas compañías.

O prazo para inscribir proxectos nesta edición do LAB de Novos Cinemas estará aberto ata o martes 15 de setembro, incluído.