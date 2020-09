Un audiovisual 3D permitirá mellorar a experiencia da visita ás Ruínas de San Domingos

Ruínas de San Domingos, en Pontevedra © Museo de Pontevedra - Deputación Provincial de Pontevedra

As Ruínas de San Domingos continúan sendo un elemento fundamental de atractivo turístico e cultural e así o demostran os datos que reflicten que durante os meses de xullo e agosto deste 2020, un total de 33.266 achegábanse ás instalacións do Museo de Pontevedra fronte ás 15.779 rexistradas en 2019. Desta forma e malia a pandemia, duplícase a cifra de visitantes, un feito que coincide coa reapertura dos restos da igrexa dominica, que en 2019 permanecían pechados ás visitas polos traballos de mantemento.

En xullo as visitas foron de 8.694 persoas, o 77% correspondían ás Ruínas e o resto ao Sexto Edificio e ao Fernández López. En agosto deste ano, o número de visitantes ascendía a 24.574, dos que 20.784 visitaron as Ruínas de San Domingos, un 84%, con días nos que se rexistraron colas de público para poder percorrer o interior, que contaba cunha capacidade reducida a menos dun 30% dos grupos habituais de visitas con motivo dos protocolos sanitarios.

A pandemia, segundo o director do Museo Xosé Manuel Rey, provocou un descenso de visitas ás instalacións do Sexto Edificio do Museo, que só alcanzou un 34% de entradas ás instalacións museísticas respecto a 2019.

Segundo Rey, o Museo é pouco coñecido en canto ás súas características e a súa historia. Por este motivo, a dirección traballa na realización dun proxecto audiovisual en 3D que permita mellorar a experiencia da visita. A idea, segundo apunta Xosé Manuel Rey, será ofrecer facilidades para acceder á información cun formato máis moderno e máis atractivo que os actuais paneis indicativos.