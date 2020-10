O PP "non logra entender" os motivos para a disolución do organismo autónomo do Pazo da Cultura

O grupo municipal do PP en Pontevedra trata cos sindicatos a disolución do Pazo da Cultura © PP de Pontevedra

O presidente do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, e a responsable do departamento de Persoal da formación, Pepa Pardo, mantiveron unha reunión este venres cos portavoces de todos os sindicatos con representación no Concello para abordar a disolución do organismo autónomo do Pazo da Cultura.

Ademais trataron tamén a modificación da relación de postos de traballo e a fundación dun novo servizo municipal que coordinará a actividade.

No pleno do próximo luns debaterase a disolución e supresión do organismo autónomo Pazo de Congresos e Exposicións, polo que Pardo solicitou toda a información relacionada con esta decisión para analizar de forma conxunta cos representantes dos traballadores. "Ningunha das dúas partes lógrao entender", declarou a concelleira sobre as razóns polas que o goberno local decide suprimir este organismo.

Sobre este movemento do goberno local opinou tamén Rafa Domínguez a través das súas redes sociais para denunciar que a disolución do organismo conlevará o despedimento dunha das traballadoras do Pazo. "Este luns Lores e o PSOE van poñer na rúa a unha traballadora que leva máis de vinte anos no Concello. Son indecentes as formas e o fondo da cuestión, nun momento de crise económica. Votaremos en contra desta medida que a deixa abandonada", publicou no seu perfil de Twitter.

A publicación facía referencia a unha publicación de Facebook da propia afectada na que Pilar Portela confirmaba o fin do seu ciclo no Pazo da Cultura.