Culturgal 2020 abre o prazo para propoñer actividades para o seu programa oficial

A décimo terceira edición de Culturgal celebrarase en Pontevedra entre o 27 e 29 de novembro baixo o lema "En caso de emerxencia, cultura". Os organizadores acaban de abrir un proceso de selección para o programa de actividades do 2020.

Con aforo reducido, venda de entradas anticipada e horario individualizado, Culturgal reformula tamén a súa programación en relación con edicións anteriores. Reducirá o número de actos e dará prioridade aos formatos showcase para poder acoller un mallor número de propostas.

Ata o 6 de novembro empresas, axentes culturais e creadores poderán enviar as súas propostas para participar no proceso de selección a través da plataforma Cultur.gal.

Entre as suxerencias, os organizadores dan cabida a todo tipo de proxectos empresariais ou creativos relacionados con calquera disciplina ou actividade do sector como libros, música, artes escénicas, arte contemporánea, tecnoloxía, espectáculos infantís, etc. Que teñan participación galega é o único requisito, aínda que terán prioridade as estreas e as novidades.