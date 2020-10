Os músicos galegos reivindican en Pontevedra que a cultura "é segura" aínda que haxa "a quen lle moleste"

Guadi Galego, premiada na VII edición dos Premios da Música Galega © Pixelín Photo Silvia Pena, premiada na VII edición dos Premios da Música Galega © Pixelín Photo Miguel de la Cierva co Premio da Música Galega a El Náutico do Grove © Premios da Música Galega Unha das actuacións musicais na VII edición dos Premios da Música Galega © Pixelín Photo

Desafiando á covid-19 cunha gala con moitas medidas de seguridade, o sector da música en Galicia celebrou no Pazo da Cultura de Pontevedra a sétima edición dos Premios da Música Galega, no que se recoñeceron os mellores proxectos artísticos do ano.

A gala, que estivo conducida pola actriz e cantante Inés Salvado Gontad e foi retransmitida por streaming, tivo moita música en directo e momentos moi reivindicativos.

A este respecto, foron moitos os artistas que insistiron en que a cultura "é segura", pero lamentaron que haxa "a quen lle moleste".

A asociación Músicas ao Vivo, organizadores destes premios, alertou da "precaria situación" á que se vén abocados os artistas coas cancelacións de última hora, as "desmesuradas" reducións de aforo ou o peche dos locais de música en directo.

De aí que reclamaran que as administracións manteñan un "firme compromiso" coa cultura e se respecten os compromisos adquiridos. Ademais, pediron una "prestación extraordinaria" para os músicos autónomos ou a rebaixa do IVE cultural en toda a súa cadea de valor.

Esta sétima edición dos Premios da Música Galega reafirmou ademais a forza que teñen as mulleres na música galega, con premios entre outras para Guadi Galego, Carla Green & The Demons, Silvia Penide ou Najla Shami.

Destacou tamén, dentro da área de influencia de Pontevedra, o premio que obtivo El Náutico de San Vicente do Mar (O Grove), que foi recoñecida como a mellor sala de Galicia.

Os premiados nesta sétima edición dos Premios da Música Galega foron:

Blues, Funk e Soul : Carla Green & The Demons

: Carla Green & The Demons Canción de Autor : Silvia Penide

: Silvia Penide Metal : Broa

: Broa Electrónica : Músculo!

: Músculo! Jazz e Músicas Improvisadas : Manuel Gutiérrez Trío

: Manuel Gutiérrez Trío Música Tradicional : Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre

: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre Rock : Agoraphobia

: Agoraphobia Pop e Indie : Guadi Galego e a Banda Somerxida

: Guadi Galego e a Banda Somerxida Bandas de Música Popular : Banda de Música de Merza

: Banda de Música de Merza Música Infantil : Magín Blanco e a Banda das Apertas

: Magín Blanco e a Banda das Apertas Músicas do Mundo : Najla Shami

: Najla Shami Música Folk : Caldo

: Caldo Orquestras, Grupos e Música de Verbena : América de Vigo

: América de Vigo Música Clásica e Contemporánea : Taller Atlántico Contemporáneo

: Taller Atlántico Contemporáneo Reggae, Ska e Mestizaxe : High Paw & Elephants Yard

: High Paw & Elephants Yard Coros e Grupos Vocais : Coro Cantabile

: Coro Cantabile Músicas Urbanas : Laura Lamontagne & Picoamperio

: Laura Lamontagne & Picoamperio Salas : Naútico

Festivais : Festival Agrocuir da Ulloa

: Festival Agrocuir da Ulloa Proxectos de comunicación e difusión musical: Músicas Galegas Ilustradas

A noite pechouse coa entrega do Premio Honorífico á cantautora coruñesa María Manuela.