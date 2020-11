O pianista Alberto Vilas actuará para 60 persoas no Principal o 15 de novembro

O Teatro Principal acollerá o domingo 15 de novembro un concerto no que o pianista Alberto Vilas presentará o seu primeiro traballo en solitario, o disco Na ialma. Será ás 20.00 horas e o aforo estará limitado a 60 persoas, debido ás restricións da covid-19.

Na ialma é, segundo destaca o propio Vilas, o seu traballo mais íntimo e persoal e está formado por temas compostos ao longo do tempo e que agora "saen como do ventre dunha nai" e de aí o título do disco.

Este proxecto musical, concibido para amosarse en espazos onde o silencio natural enmarque a obra, carballeiras, atrios, mosteiros ou prazas particulares lonxe do ruído, foi estreado no Carballo das Cen Pólas -unha popular carballeira redondelá- e chega agora mantendo o concepto ao Teatro Principal.

As entradas están á venda a un prezo de 8 euros en Ataquilla.com, catro para estudantes, desempregados e xubilados. De non completarse a venda, o mesmo día do espectáculo poderán adquirirse entre as seis e as sete da tarde.

Entregado á música dende os 15 anos, Alberto Vilas gravara ata agora a súa obra dentro de diferentes formacións de jazz, xénero ao que dedicou varios anos de aprendizaxe no Seminario de Jazz de Pontevedra e en numerosos cursos de especialización.

É autor das bandas sonoras de varios documentais e ten colaborado en discos de artistas moi diversos como Uxía, Sonia Lebedinsky, Magín Blanco, Tino Baz ou o gaiteiro Xulio Lorenzo.