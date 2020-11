Curtas Festival do Imaxinario conclúe a edición deste 2020 nun escenario distópico

'Ninti', premiada no Curtas Festival © Curtas Festival do Imaxinario 'El libertario', premiado no Curtas Festival do Imaxinario © Curtas Festival do Imaxinario

Coma se estivera desenvolvéndose nun escenario marcado por unha sociedade ficticia indesexable, este ano o Curtas Festival do Imaxinario tivo que enfrontarse a unha complicada organización derivada da pandemia. Durante esta cita cinematográfica foi necesario cambiar horarios de programación e establecer diferentes alternativas diante as dificultades que se presentaban.

Durante os dez días que durou o festival, a organización adaptouse ás novas restricións establecidas polos gobernos con motivo da expansión do covid-19 e cumpríronse os protocolos de seguridade e de capacidade dos locais de proxección. O festival pecharase o sábado 7 de novembro coa emisión da longametraxe ' It', dentro do ciclo Retrospectiva: Os pesadelos de Stephen King. Está previsto que se proxecte no Auditorio de Vilagarcía adaptándose aos límites horarios. É posible reservar praza nas aplicacións e na web de Curtas.

Segundo a organización, máis de 1.500 entradas reserváronse para as proxeccións deste ano e as actividades paralelas, con máis de 4.000 visitas ás exposicións que finalizarán o 22 de novembro.

Os xurados desta edición decidiron que os premios sexan os seguintes:

Premio do Público “Planet Horror” á mellor curtametraxe

SNAKE DICK (EUA, 2020)

Dir: David Mahmoudieh



Mellor Película

COME TRUE (Canada, 2020)

Dir: Anthony Scott Burns



Premio Especial do xurado Oficial Fantástico

COMRADE DRAKULICH (Hungría, 2019)

Dir: Márk Bodzsár



Mellor película Fantástica Latinoamérica

AL MORIR LA MATINÉE (Uruguay, 2020)

Dir: Maximiliano Contenti



Mención especial Fantástica Latinoamérica

LUZ LA FLOR DEL MAL (Colombia, 2019)

Dir: Juan Diego Escobar Alzate



Premio do Público "Planet Horror" á mellor longametraxe

EVERY TIME I DIE (EUA, 2019)

Dir: Robi Michael



Mellor Curtametraxe Oficial Fantástico

KILLING SMALL ANIMALS (Suecia, 2020)

Dir: Marcus Svanberg



Mellor Curtametraxe de Animación

EL LIBERTARIO (Colombia, 2019)

Dir: Eugenio Gómez



Mención Especial do Xurado

CANDELA (España, 2020)

Dir: Marc Riba & Anna Solanas



Mellor director Curtametraxe

MALAKOUT (Irán, 2020)

Dir: Farnoosh Abedi



Mellor Curtametraxe Galega

LA PENUMBRA (España, 2020)

Dir: Dani Viqueira



Mellor Dirección Galega

MARE (España, 2019)

Dir: Guille Vázquez



Mellor Curtametraxe Outros Xéneros: Ficción

A LA CARA (España, 2020)

Dir: Javier Marco



Mellor Curtametraxe Outros Xéneros: Documental

NAROTE (España, 2019)

Dir: David Vázquez



Premio Roberto Camba á Mellor Videocreación

NIMTI (España, 2020)

Dir: Juan Francisco Calero



Premios honoríficos Curtas 2020

MIGUELANXO PRADO

PAULA CONS

JUAN CARLOS FRESNADILLO