O Camiño de Santiago será o tema das Xornadas Blanco Freixeiro, telemáticas este ano pola covid

As tradicionais xornadas Blanco Freixeiro que organiza cada ano o Concello de Marín celebraranse este 2020 de forma telemática. Esta edición estará centrada no Camiño de Santiago e os relatorios dos expertos poderán seguirse a través da páxina de Facebook deste evento que foi presentado este mércores no Concello de Marín pola concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, e o coordinador do ciclo de conferencias, Juan Castro.

"Dadas as circunstancias e xa que as novas tecnoloxías nolo permiten, queremos ampliar estas xornadas tan valiosas para o noso concello a todos os profesionais, expertos, empresas de todos os sectores e institucións que teñen vinculación co noso Camiño", declarou a concelleira durante a súa intervención.

As xornadas, que comezarán o 24 de novembro, retransmitiranse por Facebook Live a partir das 20 horas desde a Biblioteca e os espectadores poderán enviar as súas preguntas a través dos comentarios para que os relatores respóndanas.

O programa está estruturado en catro bloques. O primeiro comezará o día 24 versará sobre a prehistórica tradición das peregrinacións. Ao día seguinte falarase sobre o inicio das peregrinacións a Santiago de Compostela. Unha xornada despois serán os distintos itinerarios de peregrinación cara a Santiago o tema central dos relatorios. O último relatorio versará sobre como o Camiño foi un gran eixo vertebrador dos diferentes países de Europa para converterse nunha autoestrada de cultura e ideas.

O prazo de inscrición para asistir, de forma telemática, a estas charlas atópase xa aberto e debe formalizarse a través do email xornadas.blanco.freijeiro.marin@gmail.com antes do 24 de novembro.