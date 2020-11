Margarita Ledo, premio á mellor dirección no Festival de Sevilla pola película "Nación"

Nación, a película que narra a loita das mulleres da fábrica de cerámica Pontesa, foi premiada no Festival de Sevilla, o lugar onde se produciu a súa estrea oficial.

O xurado da décimo sétima edición do certame recoñeceu a súa directora, Margarita Ledo, elixindo o seu traballo como merecedor do galardón especial á mellor dirección dun filme cuxa estrea nacional se producira neste festival.

Lourdes Palacios, portavoz do xurado, destacou que a película é un "preciso alegato" á memoria das mulleres galegas que traballaron nas fábricas da incipiente modernización do século XX e que despois "sufriron as consecuencias" da reconversión industrial.

Ademais da "delicada aproximación" da película a esta historia, o xurado fixo unha mención especial ao tratamento sonoro do filme, que "é crucial para reafirmar o impresionante valor das imaxes que compoñen este documental".

As circunstancias derivadas da pandemia fixo que Margarita Ledo e o equipo que a ía acompañar non puideran viaxar ata Sevilla, polo que tivo que agradecer o seu premio mediante unha conexión pola vía telemática.

Tras destacar o traballo de todas as actrices da película, entre elas Nieves Lusquiños -ex traballadora da fábrica-, a directora da película explicou que sentía este premio como un recoñecemento a todas as persoas "para as que o cine é un lugar onde posar a cabeza".

Nación, engadiu Ledo, é un filme que fala das mulleres galegas "que descubriron a importancia de ter dereitos e defendelos" e que foron "expulsadas e condenadas de novo ao silencio". Elas foron, engadiu, precursoras das actuais mobilizacións do 8 de marzo.

"A película fala do que tardamos as mulleres en ter dereitos e a posibilidade de ser independentes", explicou a directora, que tamén é a responsable do guión da película, que se estreou en Sevilla cunha moi boa resposta do público e da crítica.

Desde a produtora Nós, responsable da película, destacan que "estamos moi orgullosas do filme e sabemos que isto acaba de comezar".

Recordan que Nación "é un traballo de moitos anos de Margarita" e este premio vén a confirmar o bo facer da directora e tamén a aposta por películas "que contan historias de aquí e na nosa lingua propia".