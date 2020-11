Un documental recolle novos achados que reforzan a tese da orixe galega de Colón

Presentación do documental "Tras o Colón Galego, de Pontevedra ao Novo Mundo" © Mónica Patxot Presentación do documental "Tras o Colón Galego, de Pontevedra ao Novo Mundo" © Mónica Patxot Presentación do documental "Tras o Colón Galego, de Pontevedra ao Novo Mundo" © Mónica Patxot

O documental Tras o Colón Galego, de Pontevedra ao Novo Mundo xa ten data de estrea. Será o próximo venres 4 de decembro, ás oito da tarde, no Teatro Principal.

Este traballo audiovisual, dirixido e guionizado polo presidente da Asociación Cristóbal Colón Galego, Eduardo Esteban, foi realizado e editado por Anxo Peláez e Fernando Portela.

Nos seus trinta minutos recompila os argumentos e indicios, algúns deles novos, defendidos polas múltiples voces que reivindican que o almirante que descubriu América naceu en Poio e, polo tanto, que a súa orixe é galega.

Eduardo Esteban explicou que se trata dunha peza audiovisual "que ten moito fondo" e o que se di nela "require moita atención". A pesar diso, considera que ten un carácter "moi instrutivo e divulgativo" e está pensado para chegar a todo tipo de públicos, incluídos os escolares.

O documental, segundo o seu director, "achega cousas novas" como unha base toponímica "moi curiosa" e declaracións de xente "moi relevante" que nunca antes se pronunciara publicamente sobre a orixe real de Cristóbal Colón.

Entre eles figuran Vicente Cerdeiriña Vázquez-Ulloa, párroco de San Salvador de Poio; Francisco Rodríguez, director de Hércules Global; Aquilino Fariñas, escritor e novelista; Bieito Rubido, xornalista e ex director do xornal ABC; Carlos de Blas, membro da Enxebre Orde da Vieira; ou Felipe Díaz Acosta, custodio da Catedral de La Habana.

Ademais, "actualízase moita información" e danse a coñecer pistas e achados que "serán de moito interese" para investigacións, teses ou tesinas, mesmo no eido da xenética, engadiu Esteban.

O edil Iván Puentes asegurou que as investigacións e teses expostas nesta peza audiovisual "permiten poñer a Pontevedra no mapa das viaxes de ultramar" e da chegada a América, vinculándoa "cun dos capítulos máis importantes da historia da humanidade".

Para o concelleiro socialista este documental é tamén un recurso didáctico, turístico, cultural e histórico "de primeira magnitude" para a cidade e para a ría de Pontevedra, que permitirá abrir a posibilidade de xerar itinerarios turísticos, rutas de sendeirismo, rutas mariñas ou mapas e material toponímico "que teñan á figura de Colón como eixo vehicular".

A estrea do documental no Principal será de entrada gratuíta, pero pola actuais restricións sanitarias estableceuse un aforo máximo dunhas 30 persoas. Os interesados en asistir poderán inscribirse a través do correo porte@imaco.es. A entrada será por estrita orde de inscrición.