O Edificio Castelao amosará unha retrospectiva da fotografía de autor de José Suárez

O Museo de Pontevedra xa está a traballar na súa exposición temporal que, se a covid-19 o permite, vaise a inaugurar o 2 de marzo. Trátase da mostra José Suárez. 1902-1972, que reunirá a obra deste fotógrafo, un autor singular dentro da fotografía galega.

A exposición poderá visitarse no Edificio Castelao ata o 18 de abril e recollerá 150 fotografías nunha proposta expositiva dos comisarios Xosé Luis Suárez Canal e Manolo Sendón que achega ao público a obra dun dos máis vangardistas e orixinais fotógrafos galegos do século XX.

A mostra percorre toda a traxectoria profesional do autor a través da exhibición desta selección des fotografías, ademáis un número importante de cartas, documentos, libros e catálogos que axudan a dar unha visión de conxunto da súa biografía profesional.

Para a súa mellor comprensión, presentarase dividida en tres grandes seccións á súa vez subdivididas en series fototográficas ilustradas con pequenos textos de diversos autores ao redor do seu traballo.

Unha primeira sección falará de Os anos 30: Por terras de Salamanca e Mariñeiros, outra do Exilio. 1936: Neve na Cordilleira, América del Sur, Xapón e Retratos, e a terceira e última do Retorno. 1959: La Mancha, Touros, Mediterráneo, Inglaterra e Galicia Anos 60.

Todas elas recollen unha grande produción, dende as diferentes series fotográficas sobre a sociedade campesiña galega e o mundo do mar nas que emprega recursos formais propios das vangardas, ata a súa produción no exilio, cando compatibilizou a fotografía co cine, se instalou en Uruguai, viaxou a Xapón, e cando en 1959 retornou a Galicia.

A esta exposición de José Suárez sumarase a mostra que o Museo acollerá entre o 20 de maio e o 11 de xullo. Galicia, de Nós a nós reunirá máis de 300 pezas na que é unha das mostras máis completas e ambiciosas realizada ata o de agora sobre a Xeración Nós.

Nela poderán verse obras procedentes de Francia, Alemaña e Portugal que poñerán o foco nas conexións internacionais da revista Nós e dos seus impulsores, abrindo unha vía para subliñar a dimensión de universalidade e apertura da cultura galega e o legado deste grupo de intelectuais galeguistas que contribuíron decididamente, nas primeiras décadas do século XX, ao desenvolvemento, renovación e internacionalización da literatura e da cultura galega.

Antes destas mostras, o Museo de Pontevedra reabre este mércores cun aforo limitado ao 30% polas restricións nas salas abertas correspondentes á colección permanente.

As salas de investigación non retomarán a súa actividade ata mañá xoves e as visitas guiadas e iniciativas do departamento de educación retomaranse cando sexa posible, unha vez aclaradas as pautas de persoas por grupo.

Tamén continuarán as iniciativas en liña como os Contos Confinados os sábados pola mañá na web do Museo con contacontos para a cativada ata a primeira semana de marzo.

E segue aberto o prazo para enviar propostas artísticas dos máis pequenos da casa sobre como vestir a Ravachol para despois amosalas no espazo vidrado do Edificio Castelao.