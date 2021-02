Un reencontro moi esperado cos Domingos do Principal

'Hansel y Gretel' nos Domingos do Principal © Cristina Saiz 'Hansel y Gretel' nos Domingos do Principal © Cristina Saiz

Juan Mari é un afamado cociñeiro. O seu restaurante ía vento en popa ata que desaparecen todas as receitas do mundo. Ninguén consegue elaborar un prato. Ninguén se acorda de como se cociña, así que todo o mundo aliméntase de "Amonioburguesas". O seu restaurante non vai ben. O banco vai quedar co local se non paga o que debe. Os seus fillos Ander e Greta deciden axudarlle. O curioso é que, a partir deste intre, empezan a desaparecer os nenos…

Esta é a versión libre de 'Hansel e Gretel', a cargo da compañía vasca Borobil Teatroa, que este domingo chegou ao Teatro Principal nas dúas sesións das 12:00 e das 18:30 horas.

Os autores da obra son os irmáns Grimm, e Anartz Zuazua é o director. En canto ao elenco de actores, comparten escenario Kepa Errasti, Libe Aranburu e Asier Oruesagasti.

Desta maneira retomouse o programa Domingos do Principal, adaptándoo ás novas restricións que entraron en vigor o pasado 17 de febreiro. Están, por tanto, adaptados aos novos aforos permitidos e a todas aquelas medidas de seguridade oportunas.

O programa Domingos do Principal continuará, a partir de agora, coa programación prevista. Ademais tamén engade tres xornadas, nos meses de abril e maio, na que reprogramaron as obras que habían sen representar debido ás restricións sanitarias.