Charlas en liña, visitas virtuais e unidades didácticas para celebrar o Día de Rosalía

O Concello de Poio, a través da Concellería de Cultura e da Biblioteca Municipal, celebra o Día de Rosalía que será o vindeiro mércores 24 de febreiro, cunha xornada coa que se pretende reivindicar e achegar á veciñanza a figura dunha das nais das letras galegas. Este ano, por mor da covid-19, as actividades serán de xeito telemático.

A programación dará comezo o martes 23 de febreiro a través de actividades en liña nas redes sociais do Concello de Poio. A concelleira de cultura, Raquel Rodríguez, lembra que este ano a homenaxe a Rosalía de Castro faise poñendo en valor o poema ‘Miña casiña, meu lar’, que forma parte da obra 'Follas Novas'.

O día 24 ás 16.00 horas, a compañía Barafunda ofrecerá un obradoiro virtual, tamén a través das redes sociais do Concello, que se centrará nun poema de Rosalía, e a partir das 18.00 horas emitirase unha charla a través do perfil oficial de Poio Cultura sobre Rosalía de Castro. O responsable de impartila será o fotógrafo coruñés Xurxo Lobato, que falará do seu libro 'Airiños aires Rosalía', a través do cal rende unha homenaxe, en forma de instantáneas, á escritora de Padrón.

Por último, o xoves 25 de febreiro realizarse unha ruta virtual no que segundo a concelleira de cultura, se poderán visitar os espazos vitais máis relevantes na traxectoria de Rosalía.