Catro autoras reivindicarán este domingo o Día da Poesía con versos feministas

Yolanda Castaño en PontevedraViva Radio © Mónica Patxot

As autoras Yolanda Castaño, María Xosé Queizán, Chus Pato e Dores Tembrás serán as catro autoras que protagonizarán este ano o Día Mundial da Poesía a través das redes sociais da Deputación de Pontevedra. Será cunha acción colectiva este domingo 21 de marzo.

Será unha homenaxe ás poetas da historia a través da voz de mulleres poetas da provincia, feministas e activistas desde a palabra baixo o "Nós tamén navegar!", en referencia ao verso por excelencia da autora Xohana Torres.

Cada unha das autoras fará un recitado poético en formato vídeo no que reivindicarán a poesía feminista para visibilizar o seu papel na loita pola igualdade. Lerán poemas da súa autoría e e textos doutras autoras escollidas por elas mesmas, tanto galegas como internacionais.

Deste xeito, Yolanda Castaño, amais do seu poema Promesa, lerá outros textos de Akiko Yosano (Xapón) e Joumana Haddad (Líbano), mentres que Chus Pato recitará o seu poema Meta e tamén obras da autora homenaxeada este ano polo Día das Letras Galegas, Xela Arias.

María Xosé Queizán lerá textos seus como o poema As fillas eternais como unha peza trobadora medieval Bieris de Romans; e por último, Dores Tembrás recitará un fragmento do seu libro O pouso do fume, así como textos de Alejandra Pizarnik (Arxentina) e da galega Antía Otero.

A institución provincial escolleu deste xeito celebrar as voces de aquelas creadoras que berraron os versos máis altos a favor das mulleres en momentos nos que non había papel e lapis para elas.

Centos de anos despois, destacan desde a Deputación, hai un gran número de poetas que forman parte da revolución cultural que a escrita está a protagonizar e que seguen a demandar os dereitos das mulleres, sabendo que a igualdade non é real e efectiva.