A portesa Susana Antón resulta finalista no Premio Internacional de Poesía Jovellanos cun poema en galego

A poeta e veciña de Romai, no concello de Portas, Susana Antón clasificouse como finalista do VIII Premio Internacional de Poesía Jovellanos, no que competía cunha composición en galego fronte a poemas de autores procedentes de medio cento de países.

Susana Antón Mandayo, que é licenciada en Xeografía e Historia e técnica en elaboración de viños, concursou co poema "Primeiro Inverno" e foi considerada polo xurado deste prestixioso certame internacional como unha das 30 finalistas entre os 2.665 poemas presentados.

O alcalde do Concello de Portas, Ricardo Martínez, felicitou a Susana Antón en nome da Corporación Municipal e manifestou o seu orgullo porque unha veciña de Romai fose acreedora de tan importante distinción. Pola súa banda, Susana Antón agradeceu as palabras do alcalde e manifestou que se sentía moi satisfeita pola participación neste certame internacional aínda que confesou sentirse certamente "abraiada polo resultado e pola experiencia vivida".

Susana Antón iniciou a súa andaina literaria no eido da narrativa coa escrita de varios relatos recollidos no libro "O asasino de calindornas" (1981). Ten escrito varios poemarios como "Caixas de cristal", "Esgotando o azul", "Filla da xardineira" ou "Adiado".