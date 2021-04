Retómase a proxección do ciclo 'Docs del Mes' con 'Oeconomía' da directora Carmen Losmann

Fotograma de 'Oeconomia' © DUVI

A partir do luns 19 de abril retómanse as proxeccións de cinema documental dentro do ciclo ' Docs do mes', que promove a Vicerreitoría do campus. As películas poderán verse no Teatro Principal a partir das 19.00 horas con capacidade reducida 49 persoas debido ás restricións derivadas da pandemia. Ese límite será ampliable a un máximo de 98 no caso de que asistan conviventes, ao poder sentarse en butacas contiguas.

A primeira película que se poderá ver dentro do ciclo será 'Oeconomía', da directora alemá Carmen Losmann no que se analizan as regras do capitalismo actual e como se crea o déficit e a concentración da riqueza, segundo sinalan desde a empresa organizadora DocsBarcelona.

Ao longo do mes de maio, a programación continuará con 'Cómo robar a un país', un documental dos surafricanos Rehad Desai e Mark J. Kaplan, gañadores do premio Emmy. A historia céntrase na acción que desenvolve un grupo de xornalistas para destapar un caso de corrupción de Jacob Zuma, presidente da República de Sudáfrica ata 2018.

Xa o 21 de xuño poderase ver 'High Maintenance', un documental do director Barak Heymann sobre a figura do artista israelí Dani Karavan, segundo indican desde o DUVI.

Mantense a posibilidade de que se vexan as proxeccións a través da rede nos 15 días seguintes á súa exhibición se as persoas interesadas envía un correo a docspon@uvigo.es, indicando no asunto 'Docs del mes'. A estas persoas, cun máximo total de 200 pases por parte da Vicerrreitoría, enviaráselles un código numérico de uso persoal que lles permitirá acceder ao documental para velos online nos seus domicilios.