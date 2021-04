As 'Ás para Álex' de Baobab Teatro inician o seu camiño teatral con éxito no Salón do Libro

Representación da obra "Ás para Álex" de Baobab Teatro no Salón do Libro © Cristina Saiz

O auditorio do Pazo da Cultura acolleu a estrea de Ás para Álex, o novo espectáculo da compañía pontevedresa Baobab Teatro, que escolleu o Salón do Libro Infantil e Xuvenil como punto de inicio desta nova aventura teatral.

Ás para Álex, que se representou este domingo en sesión dobre, é un proxecto que naceu durante o confinamento da pasada primavera a partir dunha historia real, un neno chamado Álex ingresado na planta de oncoloxía dun hospital.

Coa axuda dunha profesora chamada Laura comeza a facer grúas de papel para evadirse da súa situación e acaba sendo referente para moitos outros nenos no seu mesma situación.

Cora Velasco e Xosé Manuel Esperante son os actores que, sobre o escenario do Pazo da Cultura, escenificaron esta historia, escrita por Andrea Bayer, que tamén dirixe este espectáculo xunto a Óscar Ferreira.

As dúas sesións que ofreceu o Salón do Libro Infantil e Xuvenil esgotaron as entradas dispoñibles, cun aforo reducido para cumprir coas restricións pola covid-19.