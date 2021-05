Falamos de cinema... en galego

Fotograma de 'Dorothé Na Vila' © Dorothé Na Vila Documental

O programa Falamos e o Cineclube Pontevedra poñen en marcha durante este mes de maio a proxección de tres películas, cun faladoiro posterior, coa intención de promover espazos para socializar en lingua galega, relacionados con temáticas de cinema.

Desde o Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo desenvolven este programa denominado Falamos para incentivar o uso do galego entre a comunidade universitaria en diferentes situacións.

A través de tres sesións gratuítas poderase gozar de tres filmes no Teatro Principal ás 20.00 horas.

- Xoves 13. 'Dorothé na Vila', de Alejandro Gándara e Olaia Tubío, película galega sobre a musicóloga suíza Dorothé Schubarth cando chegou a Galicia a finais da década dos 70. O público deberá inscribirse antes do domingo 9 de maio.

- Mércores 19. 'As nosas derrotas', de Jean-Gabriel Périot, un filme francés no que se analiza o valor da revolución e do movemento sindical a través dun xogo de reinterpretación entre estudantes de scundaria. Inscricións previas ata o xoves 13 de maio.

- Mércores 26. 'Vikingland', de Xurxo Chirro. Documental sobre a emigración galega no Norte de Europa. Narra a viaxe de mariñeiros galegos nun transbordador entre a cidade danesa de Romo e a illa alemá de Sylt. É preciso inscribirse antes do xoves 20 de maio.

As sesións están abertas ao público xeral, previa inscrición a través do correo electrónico falamos@pontevedra.gal e no caso de que non haxa resposta 24 horas antes, tamén se habilita o teléfono 646.908.177.