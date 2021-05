Sanxenxo percorrerá a obra de Xela Arias no acto central das Letras Galegas

Sanxenxo realizará un percorrido pola obra e figura da escritora Xela Arias no acto central da Letras Galegas que terá lugar na Praza de Pascual Veiga, ás 12 horas, o vindeiro luns 17 de maio. En caso de choiva, trasladarase á Sala Nauta.

A concelleira de Cultura, Paz Lago realizará unha pequena reseña da autora para dar paso á lectura de fragmentos da súa obra. Abiñadoira pechará o acto coa interpretación do himno galego.

Un día antes, este domingo 16 de maio, o Pazo de Emilia Pardo Bazán acollerá, a partIr das 20 horas, a proxección do filme María Solinha dentro do programa "Sanxenxo Fala. Maio 2021". Actividade coa que se trata de promocionar e dar a coñecer as produccións cinamatográficas galegas, así como tamén as figuras históricas femeninas.

Búscase provocar a reflexión sobre a violencia que a sociedade exerce sobre o colectivo femenino tanto no pasado como no presente. Esta actividade vai acompañada do traballo dunha unidade didáctica nos centro de ensino secundario do municipio no que se traballará o uso da lingua galega cos equipos de normalización lingüística.

Esta proxección contará coa presenza do seu seu director Ignacio Vilar que fará a presentación da mesma. A entrada é de balde ata completar aforo.

A participación dos sete grupos folclóricos do municipio será diferente este ano.

En colaboración coa Concellería de Cultura os grupos Soalleira como coordinadora xunto a Abiñadoira, Os Gatiños, Lembranzas, Retesías, Airiños da Lanzada e Os Cruceiros percorrerán nun vídeo homenaxe a Xela Arias lugares emblemáticos das sete parroquias de Sanxenxo.

O vídeo vaise a colgar nas redes sociais municipais para que os veciños poidan velo o día das Letras Galegas.

O grupo de música local "Onte e hoxe" pecharán a programación cun concerto vía streaming que se emitirá polo Facebook do Concello e en Youtube. O grupo estará acompañado por Francisco Alonso (director da Editorial Xerais), Luis Iglesias (actor), Carlos Yus (Migallas Teatro) e Mariña Area (estudante de Filoloxía Galega). O acto estará conducido pola presentadora Fátima Pego.