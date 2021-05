Inaugurada a exposición 'Aquela Nena de Sarria' sobre Xela Arias na Biblioteca de Vilagarcía

Inauguración da exposición 'Aquela Nena de Sarria' sobre Xela Arias en Vilagarcía © Concello de Vilagarcía de Arousa

Este luns 24 de maio inaugurábase a exposición 'Aquela Nena de Sarria', dedicada á etapa luguesa de Xela Arias na que se mostra tanto o seu amor polo rural que se manifesta pola súa querenza a Sarria como a súa vinculación co idioma.

Ao longo de doce paneis pódese realizar unha revisión dos poemas que o seu alumnado dedicoulle, do mesmo xeito que compañeiros e poetas. Tamén figuran fotografías facilitadas pola familia da autora e debuxos da pintora Sabela Arias. Entre as distintas obras pódense ler as denominadas Vilariñas, micropoemas especiais que contan con imaxes a través dos que un grupo de integrantes da Nova Poesía Guitírica lembra a figura de Xela Arias.

A mostra pódese visitar ata o sábado 29 no espazo da antesala da Biblioteca Municipal. Este traballo foi elaborado polo Colectivo Egeria, co patrocinio da Consellería de Cultura e a colaboración do Concello de Sarria e da Real Academia Galega con motivo da homenaxe que se rende a esta escritora con motivo do Día das Letras Galegas.