O Museo invita a visitas guiadas gratuítas os domingos ao mediodía

O Museo de Pontevedra mantén as visitas guiadas gratuítas polos edificios Castelao e Sarmiento da institución provincial.

En redes sociais, o Museo lembra que durante estas visitas pódense ver obras como a Virxe Branca dunha gran beleza, unha escultura anónima atribuída a Joao de Ruao, e explicacións sobre o Tesouro de Caldas, a Xeración doente, a louza de Sargadelos que se atopa nas instalacións, a importancia dos renovadores ou un percorrido sobre as obras de Alfonso Rodríguez Castelao.

Para participar nestas visitas, que se realizan os domingos ás 12.00 horas, é necesario inscribirse previamente a través do correo electrónico educación.museo@depo.es

A intención da dirección do Museo a través do seu departamento de Educación é achegar as obras que se atopan nas súas salas a todos os públicos a través de explicacións amenas e, ao mesmo tempo, didácticas.