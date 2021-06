O Café Moderno acolle unha exposición que invita a redescubrir o paraíso

Exposición "Galicia a un paso de ti" © Afundación

Turismo de Galicia e Afundación mostrarán ata o próximo 17 de xullo no Café Moderno de Pontevedra a exposición "Galicia a un paso de ti", que pode visitarse en horario de luns a venres de 17.30 a 20.30 e os sábados de 11 a 14 horas e de 17.30 a 20.30 horas.

A mostra, que presenta a través de fotografías de Adolfo Enríquez a espléndida natureza de Galicia e o seu rico patrimonio histórico, é unha invitación aos seus habitantes e a quen a visita a coñecer, descubrir e tamén redescubrir a súa gran riqueza.

Nava Castro, directora de Turismo Galicia sinalou que esta exposición é unha exaltación do territorio galego e o seu extraordinario poder de atracción, dunha terra única e privilexiada.

As circunstancias excepcionais provocadas polo impacto da COVID-19, que limitaron os desprazamentos, serviron tamén para que en cada recanto do planeta os seus habitantes detivéranse a observar o que teñen máis preto, a valoralo e a reflexionar sobre a importancia de preservalo. Así nace este proxecto de Turismo de Galicia, sustentado en tres piares: a natureza, o patrimonio e o Camiño de Santiago.

A mostra detense, primeiro, na natureza: as instantáneas do fotógrafo Adolfo Enríquez mostran as súas espléndidas praias, a Galicia interior que bañan mil ríos, o seu hábitat privilexiado, os seus 6 parques naturais, o Parque Nacional das Illas Atlánticas… E continúa despois mostrando a súa historia, o Camiño de Santiago e a zona histórica de Compostela, a Muralla de Lugo ou a Torre de Hércules, declarados todos eles Patrimonio da humanidade pola UNESCO e outros moitos recantos emblemáticos, os seus costumes, as súas festas ou a súa gastronomía, conservados ao longo dos séculos, nunha simbiose perfecta de tradición e modernidade.

216 imaxes que serven para cativar a quen non a coñece e para convidar a quen a habita a descubrir pequenos paraísos que están apenas a uns pasos.