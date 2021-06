Delafé e Elba encabezan o cartel do Ribeiro Son do Viño, que regresa este verán a San Vicente

Óscar D'Aniello, líder de Delafé © Emerge Comunicación Elba Fernández © Elbafernandez.com

A praia da Barrosa, en San Vicente do Mar, volverá ser o escenario do festival Ribeiro Son do Viño que traerá a este areal do Grove aos grupos Delafé e Elba.

A do 2021 preséntase como unha das edicións máis especiais deste verán e os organizadores pretenden que sexa o pistoletazo de saída dunha tempada cargada de actuacións musicais de gran calidade, seguras e con aforo moi limitado.

A denominación de orixe Ribeiro ten preparada unha xornada coas máximas garantías de seguridade e un protocolo exhaustivo para volver brindar e recuperar un dos plans máis demandados do verán galego.

As entradas estarán á venda en https://nautico.entradas.plus/ e inclúen o acceso al Náutico de San Vicente para gozar dos concertos de Delafé e Elba, así como dunha botella de viño branco ‘Fillas D.O. Ribeiro’ e unha bolsa enfriadora.

Ribeiro Son de Viño é o único festival de Galicia que combina música en directo con degustacións de viño da denominación de orixe Ribeiro na contorna da praia da Barrosa, en San Vicente do Mar.