A película 'Cuñados' estréase no Salnés no inicio da programación estival de Meaño

Cartel da película 'Cuñados' © Productora Portocabo

Este sábado 3 de xullo comeza a programación cultural para o verán no municipio de Meaño cunha estrea fílmico en toda a zona do Salnés da comedia galega 'Cuñados' protagonizada por Xosé A. Touriñán e Miguel de Lira. Será a partir das 22.30 horas na Praza do Concello. A entrada é gratuíta pero previamente hai que recoller as invitacións nas oficinas municipais xa que hai limitación de capacidade de público polas medidas sanitarias.

O Concello de Meaño tamén programou diferentes actividades culturais que se desenvolverán nos próximos meses.

O venres 9 de xullo celebrarase un concerto para público infantil e familiar con Mamá Cabra na Praza do Concello a partir das 21.30 horas.

O venres 23 de xullo en Cobas emitirase a película 'Zog y los Doctores Voadores'. O sábado 31 en Padrenda proxectarase 'Onward'. A estas propostas súmase unha sesión de Autocine no Aparcamento Coirón-Dena previsto para o 3 de setembro.

En canto ás actuacións musicais, o 16 de xullo chegará un concerto de BUMM de Jazz na Praza do Concello e o sábado 17 será o momento da actuación de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre, a partir das 21.30 horas no mesmo escenario.

O domingo 18 no Parque do Regueiro en Padrenda, Amigos do Acordeón das Rías Baixas ofrecerán unha actuación. E o sábado 24 de xullo será a quenda para o gran concerto para todos os públicos con temática das películas de Disney baixo o título 'Noite máxica coa BUMM'.

O 1 de agosto atópase programado un concerto da Banda Infantil e Xuvenil de Meaño na Praza de Dena. O sábado 7 de agosto na área Recreativa do Barreiro en Xil acutarán os Amigos do Acordeón das Rías Baixas como abreconcertos da Banda Unión Musical de Meaño.

O sábado 15 de agosto na Praza de Simes, o grupo M-80 ofrecerá un concerto acústico e o 22 volverá actuar no mesmo espazo os integrantes da BUMM.

Ademais, todos os venres, segundo informan desde o Concello, desenvolveranse en diferentes espazos ciclos de música nunha proposta que comezará o 30 de xullo e finalizará o 20 de agosto baixo o título 'Venres Musicais'.