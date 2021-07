A previsión de chuvias levará a todo o público a seguir os últimos concertos do Clasclás no interior de Peixería

Concerto de Milan Al-Ashhab no Festival Clasclás © Festival Clasclás - Concello de Vilagarcía de Arousa Concerto na Praza da Peixería © Festival Clasclás - Concello de Vilagarcía de Arousa

As predicións meteorolóxicas anuncian choivas para esta fin de semana, especialmente para este venres, cando está prevista a actuación da pianista Judith Jáuregui dentro do Festival de Música Clásica Clasclás de Vilagarcía de Arousa.

Fronte a esta situación, o Concello decidiu redefinir a distribución da capacidade da Praza da Peixería para os dous últimos concertos do Clasclás. Desta forma, as cadeiras do exterior serán integradas no interior, cumprindo as distancias de seguridade e de aireación do espazo público. Distribuiranse os asentos de dous en dous e en filas dun nun, en función de se quen asiste faio de maneira individual ou con compañía.

O número de asistentes seguirá sendo de 444 persoas, cumprindo o 75% da capacidade permitida pola normativa sanitaria e descontando os espazos para escenario, mesa de son e luz, ademais de corredores de separación entre zonas de asento. Este redeseño permitirá que ninguén con entrada pérdase os dous últimos concertos por motivos meteorolóxicos.

Este venres actuará Judith Jáuregui e o domingo pechará o ciclo a agrupación Epoque Quartet e as entradas para ambos os concertos do Festival xa se atopan esgotadas.