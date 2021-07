Pontevedra presenta o seu "telescopio cultural" cunha programación "de luxo" ata final de ano

Presentación da programación do "telescopio da cultura" © Cristina Saiz

Desde mañá, co concerto de The Jayhakws e Os Amigos dos Músicos, ata o próximo 18 de decembro, data na que actuará Carlos Núñez, Pontevedra ofrecerá ao público unha programación cultural "de luxo". Así o anunciou a edil de Cultura, Carmen Fouces.

Co obxectivo "decidido" de contribuír á reactivación do sector cultural, o Concello apostou por unha ampla programación que incluirá, entre outros, teatro, concertos musicais ou exposicións, ata completar unha vintena de actividades.

"Será unha segunda ondanada cultural na cidade tras as festas", sinalou Fouces, que explicou que este programa está "máis o menos pechado", aínda que podería sufrir modificacións debido ás restricións que poida haber pola pandemia.

Esta programación presentouse baixo a denominación de "telescopio da cultura", ao entender que ofrecerá aos espectadores un "visionado global" do que "vai suceder" en Pontevedra e se poidan ir organizando para asistir aos espectáculos que desexen.

As actividades estarán concentradas no último cuadrimestre do ano e, tras o concerto -aprazado no seu día pola pandemia- que The Jayhawks ofrecerá este sábado na chaira do Pazo da Cultura, retomaranse en setembro.

Será cunha nova edición do ciclo Amal en Roteiro (6-10 de setembro), o regreso do Festival dás Núbebes (18-26 de setembro) e a exposición de Belas Artes " Do final ao comezo 2021".

A mostra "A arte no cómic", da Fundación Telefónica, abrirá a programación de outubro, mes no que tamén actuarán en Pontevedra Silvia Pérez Cruz (16 de outubro) ou Madeleine Pierrot (31 de outubro) e serán os Premios Galegos dá Música (27 de outubro).

Ademais, arrancará o ciclo Ponteatro, con A lúa vai encuberta (14 de outubro), A estrela do día (28 de outubro), Conexión Pingüín (4 de novembro), A vueltas con Lorca (13 de novembro), O charco de Ulises (20 de novembro) e Comando Comadres (25 de novembro).

Tamén volverán As Matinés do Principal con Balthazar (30 de outubro) e Maika Makovski (4 de decembro) e a feira Culturgal (26-28 de novembro), haberá unha exposición sobre a actividade de Esdemga e un concerto de Carlos Núñez (18 de decembro).