A 'Voz de muller' de Amparanoia pon o ritmo a un caloroso sábado na Ferrería

Concerto de Amparanoia na Praza da Ferrería © Cristina Saiz

Amparanoia foi a encargada de poñer o ritmo festivo á noite do sábado en Pontevedra, na penúltima xornada do ciclo 'Con voz de muller'.

O escenario da Ferrería contaxiouse das boas vibracións da banda liderada por Amparo Sánchez, que tras case 25 anos de traxectoria chegou á Boa Vila con material novo, presentando o seu traballo 'Himnopsis colectiva'.

O espazo acoutado da Ferrería encheu de público, sempre respectando as medidas de seguridade, e con máis asistentes gozando desde fóra do perímetro das evolucións do espectáculo.

O ciclo 'Con voz de muller' incluído dentro da programación festiva de verán 'O Son da Rúa' terá este domingo 18 de xullo unha última cita co concerto de Uxía, a partir das 22.00 horas.