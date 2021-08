A banda vilagarciá TNT será protagonista por partida dobre

O grupo vilagarciá de rock TNT © TNT

Os mozos do grupo vilagarcián de rock TNT Band teñen unha fin de semana moi atarefada en canto a protagonismo, e non só musical polo seu concerto nas festas de San Roque, o sábado ás 20 horas, senón porque dous compoñentes do grupo, Iñaki Fernández e Carlos Galbán, teñen un pequeno papel (musical como non podía ser doutra maneira) na película "Live is life" do director galego Dani de la Torre e producida por Atresmedia, que se estrea esta fin de semana en cinemas de toda España.

A rodaxe da película transcorreu hai case un ano entre Barcelona e A Ribeira Sacra e para os mozos vilagarciáns supuxo a súa primeira experiencia no mundo cinematográfico, aínda que xa tiñan algo de bagaxe cos 6 vídeoclips gravados coa súa banda.

No musical, poderiamos dicir que TNT volve á escena do crime. O 14 de agosto de 2017, con apenas 15 anos, os aínda adolescentes rockeiros actuaban na Xunqueira teloneando a un dos seus referentes musicais e ídolo de varias xeracións, Rosendo Mercado. Foron só 40 minutos de concerto, e naquel momento apenas gravaran unha maqueta con tres temas propios e facían unha versión clásicos do rock nacional.

Catro anos despois, xa contemplan orgullosos os seus dous discos publicados en 2018 (Parte Colectivo) e esta pasada primavera (Compañero), con 20 temas propios que presentarán este sábado na Xunqueira ante todo aquel que se achegue a escoitar rock and roll.