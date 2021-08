Reabre a Sala Karma tras 522 días pechada pola pandemia: "Tiñamos moitas ganas de volver"

Marcos Rivas, na Sala Karma © Mónica Patxot Traballos para a reapertura da Sala Karma © Mónica Patxot Traballos para a reapertura da Sala Karma © Mónica Patxot

Ano e medio despois a música regresa á Sala Karma. Tras 522 días dun peche provocado pola pandemia da covid-19, a única sala de concertos da cidade volve programar un concerto en directo. "Tiñamos moitas ganas", afirma o seu responsable, Marcos Rivas.

A reapertura, por agora, será só para concertos. O día elixido, o sábado 28 de agosto. Será cunha sesión dobre. Ás 22:00 horas subirá ao escenario a banda Mascada, orixinarios de Cambados; mentres que ás 23:30 será a quenda dos pontevedreses Thee Blind Crows.

Entre ambos, para animar o ambiente, 'pinchará' música o DJ Javier de la Torre.

Esta primeira noite da 'nova' Sala Karma acollerá a un máximo de 80 persoas, o 50% do aforo do local. O público estará sentado en mesas altas con taburetes e o uso da máscara será obrigatorio en todo momento. A pista de baile non se poderá utilizar.

O horario de peche será a unha da madrugada.

Para esta esperada reapertura, os preparativos non cesan. "O máis importante agora é deixar o local máis ou menos preparado", explica o seu propietario. A sala xa fora reformada xusto antes da pandemia, polo que a súa nova imaxe "está por estrear".

Iso si, tras ano e medio pechada "hai que facer retoques". Así, ao longo desta semana, desfilarán por sálgaa electricistas, técnicos de son ou limpadores para que todo estea en óptimas condicións para os concertos do sábado.

"Para min esta é a reinauguración máis importante das que fixemos", asegura Marcos Rivas. Por iso é polo que quixese contar cos pontevedreses Thee Blind Crows, cuxo batería -Diego de la Iglesia- é o responsable da nova imaxe da sala.

Desde a Sala Karma afirman que "imos tentar facer todo o que podamos" e aínda que, polo momento, só están a preparar este concerto, xa avanzan sorpresas para o futuro. "Probablemente para a semana que vén xa saquemos máis cousas", avanzan.

"A Sala Karma é a base de todo. Sen ela non existiría o Surfing the Lérez ou o Galegote", subliña Marcos Rivas

Marcos Rivas non oculta a súa satisfacción ante esta 'nova vida' da Sala Karma. "É a base de todo. Sen Karma non existiría o Surfing the Lérez ou o Galegote", subliña. Estar tanto tempo pechado "foi moi duro", recoñece. "Non facturamos nin un só euro".

De momento a Sala Karma só reabrirá para os concertos, pero a súa dirección espera poder recuperar tamén o proxecto do club, con DJ compartidos con algunhas das salas máis importantes de todo o país. "Iso ten que volver", confía Rivas.

Pase o que pase coa evolución da pandemia "imos quedar", garante o responsable da sala. "Non penso volver pechar. Danme igual as restricións", engade. En caso contrario, advirte, "isto xa se acabaría para sempre".

"Cun 75% da poboación vacinada en Galicia temos que quedarnos", apunta o propietario do local, que ve ao Reino Unido como un "claro exemplo" de que se pode retomar a normalidade, evitando ademais as aglomeracións dos últimos días no lecer nocturno.