Reencontro en El Náutico de San Vicente: Leiva e Rubén Pozo 'reviven' a Pereza por un día

Rubén Pozo e Leiva, membros de Pereza, en El Náutico © El Náutico de San Vicente Leiva, en El Náutico © El Náutico de San Vicente

"Este é un sitio especial e aquí sempre pasan cousas especiais", afirmou Leiva na recta final do concerto que ofreceu onte á noite no Náutico de San Vicente. E tanto que si. Dez anos despois da súa separación como Pereza, volveu compartir escenario con Rubén Pozo.

Tan ansiado reencontro desatou o xúbilo entre o público. Un abrazo e os acordes de Margot, unha composición de Rubén Pozo que gravou Pereza, selaban este momento histórico.

Non foi a única canción do dúo que soou na noite. Co acompañamento de Iván Ferreiro, ambos interpretaron tamén un dos grandes éxitos de Pereza, Lady Madrid.

Como vén sendo tradición desde hai anos, Leiva e Iván Ferreiro ofreceron o concerto conxunto que cada verán reúneos en San Vicente do Mar. Este ano o concerto non fora anunciado previamente, como parte da programación sorpresa deseñada polo local.

Os dous músicos apareceron en escena e durante unha hora debullaron algúns dos temas emblemáticos dos seus respectivos repertorios.

Así, soaron temas como Afuera en la ciudad, Ciudadano A, Miedo, El pensamiento circular, Espectáculo El equilibrio es imposible, Me dejó marchar, La llamada, Como si fueras a morir, S.P.N.B. o Turnedo.

O concerto conxunto de Leiva e Iván Ferreiro foi o broche de ouro a unha semana musical de auténtico luxo, que levou ata o local da praia da Barrosa a artistas da talla de Coque Malla, Depedro, León Benavente, La Habitación Roja ou Zahara.