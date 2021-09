O folclore e as bandas protagonizan a Semana Musical de Tenorio

O Concello de Cerdedo-Cotobade pon en marcha entre o 8 e o 11 de setembro a Semana Musical de Tenorio na que serán protagonistas os concertos ofrecidos pola Banda de Música de Tenorio, o Grupo Foula, a Banda de Música de Salcedo e os Trazantes de Tenorio.

As actuacións celebraranse todos os días no pavillón do instituto de Tenorio ás 20 horas coa intención de non ter que depender das condicións metereolóxicas.

Así, o mércores 8 de setembro iniciará estas xornadas a Banda de Música de Tenorio que ofrecerá un variado repertorio con pezas tradicionais e outras novas incorporacións musicais.

O seguinte en tomar o relevo será o Grupo Foula cun espectáculo baseado na música tradicional e que animará con pezas populares a tarde do xoves 9 de setembro, tamén a partir das 20 horas no pavillón do IES de Tenorio.

O venres 10 de setembro, ás 20 horas, o protagonismo musical correrá a cargo da Banda de Música de Salcedo, dirixida polo mestre holandés Marcel Van Bree, que achegará unha selección musical nA que se mesturará o repertorio de música clásica de banda con outras composicións que animarán ao público asistente.

A Semana Musical concluirá o sábado 11 de setembro coa actuación dos Trazantes de Tenorio que ofrecerán un espectáculo de música e baile tradicional no pavillón do instituto de Tenorio.

Segundo o alcalde, Jorge Cubela, esta iniciativa cultural obedece á necesidade de "dinamizar culturalmente a parroquia de Tenorio ao mesmo tempo que apoiamos aos nosos grupos con iniciativas que permitan mostrar o seu traballo ao conxunto da veciñanza".

Todas estas actuacións están marcadas pola obrigatoriedade do público de asistir provistos de máscaras, gardar o distanciamento social e respectar o aforo establecido dentro do marco das normas sanitarias de prevención e loita fronte á pandemia da covid-19.