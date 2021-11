A mirada "honesta" de Alfonso Zarauza sobre Pontevedra converterase en película

Miguel Anxo Fernández Lores, Carmela Silva e Alfonso Zarauza © Mónica Patxot Alfonso Zarauza © Mónica Patxot Carmela Silva e Alfonso Zarauza © Mónica Patxot

Pontevedra, hora cero. Ese será o nome da película que rodará o cineasta galego Alfonso Zarauza sobre a transformación urbana da cidade. O proxecto, financiado polo Concello e a Deputación de Pontevedra, foi presentado este venres.

Será unha mediometraxe que, segundo o director, mesturará documental e ficción e que, previsiblemente, gravarase na cidade a principios do próximo mes de decembro.

"Intentaremos darlle toda a honestidade posible", explicou Zarauza, tras confirmar que contará con tres das súas actrices 'fetiche': Melania Cruz e Marta Lado, coas que rodou Ons; e Ledicia Sola, protagonista de Os fenómenos.

Aínda que non quixo avanzar moitos detalles sobre o filme, adiantou que a película mostrará os cambios que experimentou Pontevedra "non cunha mirada zalamera, zafia ou tosca, senón cunha mirada honesta e partindo da miña realidade".

Para iso empregará " linguaxes contemporáneas" e afastarase de imaxes ou recursos "que se poden encargar a calquera produtora audiovisual", ofrecendo ademais a "mirada propia" dunha persoa como el, interesada, segundo recoñeceu, na arquitectura e o urbanismo.

"Será un relato non que se retrata a alma de Pontevedra dende unha mirada propia do que aquí está acontecendo, que perdure no tempo e se mova por todos os circuítos de festivais", sinalou o director, que recoñeceu que esta película "dáme certa vertixe" porque "é algo único", ao ser a primeira vez que "un proxecto me busca a min".

Zarauza engadiu que "é un auténtico reto porque é un tema moi interesante".

A rodaxe desta película forma parte das accións culturais e promocionais de Pontevedra que se financiarán cos 124.200 euros nos que está valorado o novo convenio asinado entre o Concello e a Deputación, rubricado leste mesmo venres.

Carmela Silva destacou o "enorme valor" que ten o proxecto que dirixirá Alfonso Zarauza porque "non hai nada máis potente que poder realizar un filme sobre Pontevedra para poñer á cidade no centro do interese a todos os niveis, nacional e internacional".

"O que non se conta deixa de existir e a través deste documental estamos a deixar un legado para as vindeiras xeracións, para que entendan as transformacións de Pontevedra e que, dentro de 100 e 200 anos, poidan ver o que aconteceu, o relato dos cambios", engadiu.

Niso coincidiu o alcalde de Pontevedra, que mostrou o seu desexo de "poñer a Pontevedra no mapa", cun documento que "teña percorrido de presente e futuro, perdure, quede para a historia e teña presenza en moitos foros e, para isto, o cine é fundamental".