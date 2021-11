Fernando Aramburu, en Pontevedra: "Todos seríamos distintos se tivésemos data de caducidade"

Fernando Aramburu presenta "Los vencejos" en Pontevedra © PontevedraViva Fernando Aramburu presenta "Los vencejos" en Pontevedra © PontevedraViva Fernando Aramburu presenta "Los vencejos" en Pontevedra © PontevedraViva

Para Fernando Aramburu, o aclamado autor de Patria, a de onte á noite a Pontevedra foi a súa primeira visita á cidade. "Dubido que sexa a última", recoñeceu ante o público que acudiu ao auditorio de Afundación, onde o escritor vasco presentou Los vencejos, a súa nova novela.

"Sempre tento regresar aos lugares nos que me tratan con hospitalidade", sinalou Aramburu, que foi o protagonista dun encontro literario solidario. Os asistentes, no canto de pagar entrada, doaron alimentos non perecedoiros para o Banco de Alimentos.

Durante a súa intervención, que estivo aberta ás preguntas dos asistentes, o autor debullou os detalles desta nova obra, protagonizada por un home que decide suicidarse e, ademais, pon data á súa morte. Xusto un ano despois.

Aí comeza o seu relato, a modo de diario, no que "non se anda con rodeos", explicou Fernando Aramburu. "O que el fai é sincerarse todas as noites nunha longa confesión na que repasa a súa vida e examina a súa relación con familiares, amigos ou compañeiros de traballo".

El cre que ninguén vai ler as súas reflexións e por iso, segundo Aramburu, "a súa sinceridade non ten freo". E é que, subliñou o escritor, "a humanidade sería unha especie distinta e máis apracible se tivésemos data de caducidade" e soubésemos a data na que imos morrer.

A pesar diso, reiterou que esta novela "é un canto á vida" que está chea de humor porque "é algo que vai comigo". Así, recoñeceu que ao humor ou á ironía "só lle poño freo cando falo de vítimas do terrorismo para non resultar frívolo".

"Teño novelas moi gamberras nas que me desmelenei e nesta tamén o fago", destacou o autor, que relatou como, antes de abordar un libro, "teño o costume de deseñalo" e tomar decisións que lle permite que a historia "flúa despois moito mellor".

Así, Los vencejos segue o ronsel de Patria no sentido que "aí xa me librei da narración lineal", apostando por unha técnica "máis próxima a un quebracabezas ou un mosaico" onde "todo está tramado para evitar o caos e non ter que ir a cegas".

Fernando Aramburu explicou ademais que son as primeiras páxinas as que máis lle custa escribir porque "me custa coller o ritmo" e pésalle sempre a novela anterior "por unha sorte de inercia que invade a prosa".

Por iso, "cando reviso e corrixo a novela onde máis cambios fago é nas primeiras 25 páxinas", sinalou. Neste caso, ademais, a pandemia "veume de perlas" porque o peche permitiulle "dedicarme con maior intensidade á escritura".

Como non podía ser doutra maneira, Patria foi un dos temas recorrentes na charla. Todo o que lle reportou esa novela "foi moi grato", xa que lle permitiu chegar a máis lectores. "Foi algo inesperado, un fenómeno que non se explica só desde a literatura", dixo.

Pero Aramburu sentenciou que para o seu novo libro "tiven as mans libres e non houbo sombras tutelares", algo ao que contribuíu a súa "prudencia" de non publicar outro libro inmediatamente e esperar cinco anos porque se non a Los vencejos "pasaríalle factura".

"Non necesito que se repita o éxito de Patria", resolveu o escritor vasco, que alertou das "preocupantes" cifras de suicidio que hai na actualidade, sucesos que "deixan unha pegada moi negativa na contorna porque suscitan moitas preguntas".