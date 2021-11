Alfonso Zarauza xa grava a película "Pontevedra, hora cero"

Rodaxe de "Pontevedra, hora cero" de Alfonso Zarauza © Mónica Patxot Rodaxe de "Pontevedra, hora cero" de Alfonso Zarauza © Mónica Patxot Rodaxe de "Pontevedra, hora cero" de Alfonso Zarauza © Mónica Patxot Rodaxe de "Pontevedra, hora cero" de Alfonso Zarauza © Mónica Patxot

Desde hai unha semana, o director Alfonso Zarauza volveuse a poñer detrás das cámaras. Grava en Pontevedra unha película que, a medio camiño entre o documental e a ficción, narrará os cambios que experimentou a cidade nos últimos anos.

A rodaxe da película, que recibirá o nome de Pontevedra, hora cero, comezou centrándose na parte "máis documental e contemplativa", segundo explicou Zarauza, durante un parón na gravación que el e o seu equipo fixeron este luns no Café Savoy.

Durante esta primeira semana, o traballo foi "esperar á luz adecuada" para gravar escenas desde os "puntos de vista máis altos da cidade" como a vella canteira, o hospital Montecelo ou o barrio de Monte Porreiro.

Neste último enclave, segundo o director, "unha señora chamada Lola abriunos as portas da súa casa" para retratar desde as alturas o río Lérez, "porque ten unha vista espectacular sobre o primeiro meandro, na ponte dos Tirantes".

Tras esa primeira fase de rodaxe, Alfonso Zarauza comezou a dedicarse á parte de ficción, interpretada polas actrices Ledicia Sola, Melania Cruz e Marta Lado, que ao seu xuízo son as "mellores actrices que temos neste país".

"Xogamos a romper a película saltando do documental á ficción", adiantou o director galego, remiso a desvelar nada dunha historia que, segundo recoñeceu, parte dun guion que o Concello, que financia o filme, "non coñece" e, por tanto, "non me censuraron nada".

Zarauza subliñou que "todo o mundo está a recibirnos moi ben", permitindo a un equipo de ata quince persoas acceder a sitios históricos da cidade. "Estamos moi contentos e empapándonos de todo o que é Pontevedra", engadiu.

A película ródase integramente en Pontevedra porque a cidade "é a protagonista", afirmou o director, pero desde un ángulo "que non sexa manido nin tópico", buscando que a alma da Boa Vila "vaia calando no espectador de diferentes maneiras".

A vertente documental está a gravarse "como antigamente" con cámaras de cine de 16 milímetros, mentres que a ficción ródase con cinematografía xa dixital.

Para abordar esta historia, recoñeceu o cineasta, "atopar o camiño foi un proceso longo e de autoesixencia comigo mesmo", pero asegura estar satisfeito co resultado porque "podo mostrala ao mundo dunha maneira particular e persoal".

"Non podo falar de algo que non ame profundamente, polo que foi moi importante poder atopar ese camiño", sentenciou Alfonso Zarauza, que promete "grandes sorpresas" como a que se atopou o propio alcalde "que pensou que houbo un enfado na gravación".

A rodaxe de Pontevedra, hora cero continuará este martes no Museo de Pontevedra.