A vida de Valle Inclán chega á banda deseñada na colección 'Biografías en viñetas'

Portada do cómic 'Valle Inclán' © Cascaborra Ediciones Viñetas de 'Valle Inclán', obra de Manuel López Poy e Kepa de Orb © Cascaborra Ediciones

A vida do insigne e sempre polémico dramaturgo vilanovés Ramón María Valle Inclán ábrese oco no panorama da banda deseñada española a través dunha obra escrita polo lucense Manolo López Poy e o debuxante Kepa de Orbe.

O próximo 30 de decembro, a editorial Cascaborra Ediciones publicará este álbum de 64 páxinas, que sairá cun prezo de venda ao público de 16 euros. O traballo inclúese na colección 'Biografías en viñetas' e ofrece un relato sobre a vida dun dos intelectuais máis relevantes da historia en España e autor do esperpento, un estilo único na literatura universal, relacionado coa súa tendencia á esaxeración.

Ao longo das ilustracións móstrase a importancia da figura do autor de 'Luces de bohemia' no movemento do modernismo, que ademais denunciou con acritude e virulencia a corrupción política española a principios do século XX. Tamén foi moi crítico coa sociedade do seu tempo.

O autor de Vilanova de Arousa foi integrante da xeración do 98 e sempre mostrou a súa xenialidade e a súa ruptura co convencionalismo cunha obra que foi traducida a numerosos idiomas. Valle Inclán creouse unha biografía propia, na que a ficción se impuxo á frialdade da realidade.

Manolo López Poy, autor da historia, é guionista, escritor e xornalista. Autor de obras de cómic como 'O fillo da furia' e escritor de varios libros de música afroamericana, entre outros traballos, algúns deles asinados baixo o pseudónimo de Samuel Shot. Colabora con revistas culturais como Luzes ou Ruta 66.

Pola súa banda, Kepa de Orbe é un debuxante de longa traxectoria. Comezou en 1989 dentro do campo dos debuxos animados, onde se especializou en storyboard. 'Valle Inclán' é o seu cuarto traballo no mundo do cómic. Previamente logrou un notable éxito coas obras '1415: Ceuta. La llave de África' e '1808: Bailén'.