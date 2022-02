O Museo Torres volverá engalanarse de camelias en febreiro

A flor da camelia volverá este ano ao Museo Torres de Marín.

Despois de dous anos de pandemia, que impediron a celebración do evento Camelias e Mar no Museo, este febreiro retómase, tal e como lle trasladaron as organizadoras, Cristina Barreiro e Mara Fariña, á concelleira Itziar Álvarez.

Está previsto que o evento, que celebra a súa quinta edición, sexa o venres 11 e o sábado 12 de febreiro e tal e como explicaron as organizadoras contará tamén coa exposición pictórica de Julia Barreiro, unha acuarelista que está a preparar traballos con flores para que se poidan mimetizar co ambiente da cita.