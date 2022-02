Berto e Mariña Paz unen as súas voces en "O teu mandil ", o seu primeiro tema xuntos

Dous dos artistas máis prometedores do panorama musical pontevedrés, Alberto Mira e Mariña Paz, veñen de editar o seu primeira tema xuntos. O teu mandil é o nome da canción.

Vocalistas de Verto e Furious Monkey House, respectivamente, Berto e Mariña uniron as súas voces nunha canción que, segundo destacan, "é un tema electro-flamenco pensado para o baile e o desfrute do público".

A canción, que se estreou ás 00:00 horas deste venres, xa se pode escoitar en todas as plataformas dixitais.

O teu mandil é o primeiro adianto do novo EP de Berto, chamado Bailar Chikito, no que o compoñente do dúo Verto, agora en solitario, colle os mandos tamén da produción musical.