O Náutico de San Vicente acolle un campus de flamenco e jazz dirixido por Jorge Pardo

O Náutico arranca as súas actividades de 2022 coa convocatoria dun campus-seminario de flamenco e jazz dirixido a músicos e estudantes de música. A actividade desenvolverase os días 25, 26 e 27 de marzo e exponse como unha residencia artística na contorna privilexiada do Náutico de San Vicente.

Os directores musicais deste seminario son Jorge Pardo, Ton Risco, Dani Domínguez, Joan Masana e Melón Jiménez, todos eles músicos de recoñecido prestixio. Ao longo dos tres días que dura a actividade, contarán a súa maneira de abordar o seu traballo como músicos e buscando unha relación transversal, de ti a ti cos participantes.

As tres mañás desta actividade estarán dedicadas principalmente a clases teóricas (de 11 a 14 h), en tanto que as tardes (de 16 a 19 h.) ocuparanse con sesións de traballo prácticas, nas que se preparará o repertorio dun concerto cos participantes.

Ao finalizar a sesión de cada día, ás 20 h, haberá un concerto dunha hora de duración no que participarán tanto os directores do campus como os alumnos. Acto seguido terá lugar unha jam session cos músicos participantes.

O prezo deste campus-seminario de tres días de duración é de 250 euros. Este importe inclúe as comidas e as ceas dos tres días, así como a asistencia aos tres concertos e ás jam sessions.

Aquelas persoas interesadas en asistir unicamente a algún dos concertos, poderán facelo adquirindo unha entrada individual, que terá un prezo de 13 euros.

Jorge Pardo é un músico español de jazz e flamenco, saxofonista e flautista. Utiliza unha linguaxe musical mestiza entre o jazz de raíz e o flamenco e o seu estilo coa frauta travesera e o saxofón considérase unha referencia de innovación. En 2013 recibiu o premio ao Mellor Músico de Jazz Europeo, converténdose no primeiro español recoñecido co premio da Academia Francesa de Jazz. En 2015 recibiu o Premio Nacional das Músicas Actuais do Goberno de España.

Actuou nos máis importantes festivais e teatros dos cinco continentes ao longo de máis de 30 anos. Con máis de 40 discos compartiu proxectos musicais con figuras internacionais como Chick Corea, Al Di Meola o Steve Khan, con grandes do flamenco como Paco de Lucía ou Camarón e con nomes de referencia do jazz nacional como Chano Domínguez, Carles Benavent ou Tino di Geraldo.