Camerata Arven porá fin á tempada 2021-22 da Sociedad Filarmónica cun concerto no Pazo da Cultura

Este mércores 25 de maio, a partir das 20.30 horas, o Pazo da Cultura acollerá o último concerto da tempada 2021-2022 para as persoas asociadas á Sociedad Filarmónica de Pontevedra coa actuación de Camerata Arven en colaboración co Centro Superior de Música de Galicia.

A agrupación, baixo a dirección de Diego Fortes Conde, ofrecerá ao público un programa que, na súa primeira parte, recolle arias de Vivaldi, Haendel e Bach. Na segunda parte interpretarán o Stabat Mater, de Pergolesi. A soprano Ana San Martín Vázquez e a mezzosoprano Andrea Rey Gil actuarán como solistas.

Camerata Arven é unha conxunto formado por músicos profesionais que traballan tanto na interpretación musical como na docencia. Entre as súas características destaca a súa proposta de poñer en valor a creatividade de novos compositores. Desde o ano 2018 converteuse na formación residente dos seminarios de dirección do Centro Superior de Música de Galicia con repertorios vocais e instrumentais, baixo a tutela do mestre Cristóbal Soler.

Unha das obras vocais que interpretarán este mércores, o Stabat Mater, de Pergolesi, foi presentada recentemente no mosteiro de San Martín Pinario de Santiago de Compostela.